Жасмин разнесли в пух и прах

Модный эксперт Влад Кадони раскритиковал образ звезды. "Ей идут животные принты. Тигр – хороший вариант, да и не так заезжен, как бедный леопард. Однако я бы постарался уйти от рыжего. Этот цвет лишает звезду индивидуальности и убивает широкой гаммой ассоциаций", – отметил экстрасенс.
Ведущий "Дома-2" также не смог оставить без внимания аутфит Ларисы Вербицкой. Он утверждает, что элегантный красный брючный костюм смотрится практически идеально на утонченной блондинке.
"Но все портит плащ а-ля садомазо. Великолепный пример, как одна вещь может убить весь "лук" и впечатление от человека. Выглядит грубо, натужно и совершенно не к месту", – резюмировал Кадони.
Больше всего его ужаснул образ Сергея Пенкина. Его удивило, что кто-то носит подобное.
"Джинсовый камзол? Реально? Такое кто-то шьет?" – недоумевает экстрасенс.
Влад назвал это безвкусицей и неуважением к собственному телу. Кроме того, он подчеркнул, что наряд не по размеру. "В подобном даже на маскараде будешь выглядеть глупо", – заявил эксперт.
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