Орбакайте устроила переполох из-за сломанной ноги

Певица выложила в своем истаграм-аккаунте видео того, как она проходит реабилитацию после травмы. До этого ее лодыжка довольно долго пробыла в гипсе. На ногу даже нельзя было наступать. Теперь после внушительного перерыва артистка взялась за восстановление, чтобы наконец вернуться к репетициям своего шоу.
На видео показано, как Кристина Орбакайте занимается на тренажере. Она лежит на спине на специальном подиуме, который двигается на колесиках, когда женщина поднимает и опускает ноги, закрепленные в резинках. Такие манипуляции должны помочь укрепить поврежденные кости и бывшие долго без движения мышцы. "Пилатес мне в помощь", – подписала пост певица.
Фолловеры сильно удивились столь быстрому восстановлению после травмы, ведь еще недавно Кристина Орбакайте передвигалась на специальной коляске. "Ого! Уже такой прогресс!", "Умничка! Набирайся сил", "Крутая штука", "Тренированные люди быстрее приходят в норму!", – написали поклонники под видео.
Напомним, после отмены концертов певица выразила надежду, что поклонники поймут ее. Как оказалось, фанаты горячо поддержали Орбакайте и с нетерпением ждут ее скорейшего возвращения на сцену.
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