Свекровь с ледяным видом выслушала слова Стриженовой об уходе

Звезда фильмов "Вольный ветер", "Выстрел в тумане", "Братья Карамазовы" Лионелла Пырьева была замужем дважды. Ее первым мужем стал Иван Пырьев. Она призналась, что, несмотря на всю его известность, славу и успех, для нее он оказался самым легким человеком в жизни. Во второй раз Лионелла вышла замуж за актера Олега Стриженова. Артистка уточнила, что они были знакомы, еще когда оба были несвободны.
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