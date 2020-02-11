Эвелина Бледанс сорвалась из-за ребенка-инвалида

Темой для дискуссии стало высказывание блогерши Дианы Закутней. В одном из аквапарков Нефтеюганска девушка пожелала смерти ребенку-инвалиду.
Инстадива записала ролик и опубликовала его в своем инстаграм-аккаунте. "Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей. Кажется, он утонул… Нет, не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его?" – высказывалась Закутняя.
По данным URA.RU, эта ситуация возмутила Бледанс, которая сама воспитывает ребенка-инвалида. Во время эфира она встала со своего места, взяла мусорный пакет и подошла к Диане, сообщает РИА ФАН.
"Когда я прочитала то, что вы говорили, я хотела
надеть вам на голову мусорный пакет и придушить. Но этот мешок лучше подарю вам. Поскольку вы мусор, будьте в нем! Вы поступили как последнее ничтожество. Это вам с рук не сойдет", – приводит слова Бледанс телеканал "360".
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
Хочу бросить с детьми жену
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Очень хочется в СССР
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
плохо стоит
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.