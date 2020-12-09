"Понимала, что случилось самое страшное": Безрукова заговорила о потере

В беседе с журналистами звезда отметила, что родительница очень долго болела. Бабушка одна ухаживала за лежачей, а также всеми силами старалась окружить заботой маленькую Иру и ее сестру. По словам артистки, тогда она отказывалась верить в то, что мамы скоро может не стать.
Бабушка Ирины Безруковой решила облегчить переживания внучки и отправила ее в "лесную школу" недалеко от Ростова-на-Дону. Там с девочкой занимались врачи, плюс она всегда была окружена сверстниками. По воскресеньям бабуля привозила Ире гостинцы. "Мы с ребятами накрывали поляну, прятались от учителей", – вспоминает актриса.
В оздоровительном учреждении Ирина Безрукова провела почти год. О состоянии матери девочке не рассказывали, хотя она понимала, что с ней все плохо. Как-то раз за школьницей приехала не бабушка, а сестра и соседка. "Одной частью себя я понимала, что случилось самое страшное, но спросить боялась", – говорит артистка.
Когда они пришли домой, дверь открыли незнакомые люди. Ира сразу же побежала в свою комнату, но краем глаза увидела, что в центре гостиной что-то стоит на столе. Это было странно. Ирина Безрукова рассказала, что тогда дошла до своей комнаты и уперлась в подоконник.
Сзади кто-то положил руки на плечи и посоветовал ей поплакать, чтоб стало легче. По словам артистки, в тот момент ей казалось, что она задыхается – выдохнула, а вздох сделать уже невозможно.
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