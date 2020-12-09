"Секс на первом свидании теряет смысл": Орлова поделилась интимными откровениями

Ведущая часто общается поклонниками о жизни, но практически никогда не отвечает на вопросы о личном. Однако известно, что у Ольги есть возлюбленный, отношения с которым продолжаются уже долгий период времени. На днях она все-таки сдалась и обсудила с подписчицами мужчин.



Певицу спросили, может ли мужчина полюбить женщину до первой интимной близости. Она рассказала, что для нее любовь может прийти только тогда, когда человека уже хорошо знаешь. "Секс прекрасен, когда уже есть доверие между партнерами! Поэтому на первом свидании он теряет смысл, так как не приносит того удовольствия, которое мог бы принести на более сознательном этапе отношений", – поделилась мнением Ольга Орлова.

Напомним, не так давно она отмечала день рождения. Именно в этот день звезда написала, что теперь совершенно счастлива. "У меня есть все, что нужно для этого. Мои родители живы, у меня прекрасный сын, которым я горжусь, мой дом полон любви моих хвостиков", – рассказала Орлова. Также и тут не обошлось без упоминания избранника звезды. Она отметила, что счастлива и "как женщина", потому что рядом с ней идеальный мужчина, "о котором можно было только мечтать". Также Ольга поблагодарила своих близких за то, что они всегда рядом.

Недавно в жизни Ольги Орловой случилась беда: она потеряла любимую собаку Шену. "Очень старая, почти слепая и очень больная. Ты случилась в моей жизни", – делилась ведущая своей печалью в социальной сети, а подписчики активно поддерживали ее. Известно, что Шена тяжело болела.

Ольга является активным защитником животных. Она уже приютила несколько питомцев и останавливаться на этом не намерена.





