"Антитела передаю половым путем": народ возмутило скабрезное высказывание Леонтьева

Правда, поклонники не оценили старания звезды отечественной эстрады. Артиста сравнили с Надеждой Бабкиной, отметив, что теперь они выглядят будто брат с сестрой. Знаменитостям посоветовали сменить пластического хирурга. Николай Басков же встал на сторону коллеги, отметив, что если грамотно расставить свет, то они с Валерием Леонтьевым будут выглядеть как ровесники.
Впрочем, музыкант, судя по всему, был в прекрасном расположении духа. Певец "зажигал" не только перед публикой, но за кулисами. В коридорах за сценой артист столкнулся с Валерией, которая уточнила, почему же Валерий Леонтьев ходит без маски – на дворе все-таки ковид! "Так себя не бережешь", – посетовала артистка.
Музыкант лишь отшутился. Он заявил, что успешно перенес прививку от коронавируса и теперь передает антитела половым путем. Валерия тут же смущенно засмеялась, а к концу вечера и сама отказалась от аксессуара.
Народ, правда, был слега в шоке от скабрезного высказывания Валерия Леонтьева. Некоторые посчитали, что музыканту не стоило таким образом отвечать коллеге по сцене. Впрочем, большинство оценило шутку, посмеявшись вместе во звездой.
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