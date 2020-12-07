"Антитела передаю половым путем": народ возмутило скабрезное высказывание Леонтьева

В минувшие входные в Москве прошел концерт в честь "Песни года". На мероприятии собрались многие артисты, чтобы исполнить свои хиты. В их числе оказался и Валерий Леонтьев, который предстал перед публикой посвежевшим и помолодевшим.

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