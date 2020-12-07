"Нельзя было поприличнее одеть?": няня сына Рудковской получила по шапке

Продюсер Яна Рудковская является амбассадором дома "Луи Виттон" в России и часто щеголяет в модных обновках. Она тратит миллионы рублей на французский бренд, скупая сумки, чемоданы, сундуки и прочие модные вещицы. Яна носит только люксовые вещи, что наглядно демонстрирует в своем "Инстаграм".

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