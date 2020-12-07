"Нельзя было поприличнее одеть?": няня сына Рудковской получила по шапке

Сына Александра Яна Рудковская и Евгений Плющенко одевают по последней моде. На Гном Гномыче (прозвище Саши в соцсети – прим. ред.) всегда свитшоты, брюки и кардиганы люксовых брендов. Звездные родители не экономят на внешнем виде юного фигуриста.
Из-за чрезмерной помпезности и засилия брендов в образах семейства их часто подвергают критике. На днях Яна Рудковская выложила в своем "Инстаграм" видео, на котором Саша, подруга и его няня разыгрывают шуточную сценку.
Скромная одежда няни Прасковьи на фоне люксового наряда сына Яны Рудковской огорчила подписчиков. На женщине было скромное серое платье. Саша же в это время высоко подняв голову демонстрировал одежду и аксессуары от Dior, Burberry и Louis Vuitton.
"А няню Гном Гномыча нельзя было одеть поприличнее? Или так сойдет?", "Можно было бы Прасковью тоже нарядить", – написали фолловеры.
Недавно 45-летняя Яна Рудковская и 37-летний Евгений Плющенко снова стали родителями. У супругов родился второй общий сын – Арсений.
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