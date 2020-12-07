Заворотнюк ответила на подозрения в анорексии

По мнению критиков, наследница онкобольной актрисы слишком худая и, возможно, больна анорексией. Модель игнорировать домыслы не стала и дала отпор сплетникам.
Анна призвала не переживать за нее. Дочь Анастасии Заворотнюк отметила, что есть три раза в день. Кроме того, она позволяет себе и сладкое, и мучное, и все, что захочет.
По словам модели, стройная фигура досталась ей благодаря генетике, кроме того, родственница звезды сериала "Моя прекрасная няня" регулярно занимается спортом. Заворотнюк написала, что если она поправится на пять килограммов, как и просят пользователи соцсетей, она будет чувствовать себя некомфортно.
Также дочь Анастасии Заворотнюк добавила, что положительно относится к идее бодипозитива. Анна добавила, что отлично чувствует себя в своем теле и не дает никому рекомендации по поводу фигуры – это советует делать и всем своим критикам.
Как писали "Дни.ру", Анна Заворотнюк обустраивает новую квартиру в Москве. Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" мечтает скорее переехать, правда, в апартаментах еще нет мебели. Сейчас девушка живет в загородном особняке своей мамы.
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