На Асмус обрушилась череда несчастий

Кристина Асмус рассказала о преследующих ее бедах. Артистка очень сильно отравилась в Шри-Ланке.

Актриса рассказала, с какими неприятностями столкнулась во время работы над фильмом "Булки".



Картина снималась на острове Шри-Ланка. Кроме экзотического климата и атак местных насекомых звезда столкнулась с рядом других малоприятных ситуаций. Все свои перипетии она перечислила в "инстаграм". Это и драки, и погони в тропиках, и первая в жизни езда на мопеде, да еще и через железную дорогу.

Кроме того, Кристине Асмус ради киноискусства пришлось 16 часов подряд находиться в зимнем пуховике и сапогах с мехом на изнуряющей жаре, а ночью, при минусовой температуре разгуливать в купальнике. Также в списке падение в бассейн и жуткое отравление, передает Пятый канал.

Кристина Асмус рассказала, что спустя восемь месяцев после экстремальных съемок команда работала в Москве. Но завершить проект не позволяют ограничения, связанные с распространением коронавируса. Выход картины запланирован на весну 2021 года.

Отметим, что в последнее время жизнь Кристины Асмус полна нерадостными событиями. Недавно она развелась с комиком Гариком Харламовым. Кроме того, актрису не обошел артистку стороной и COVID-19, из-за которого ей приходилось избегать общения с дочерью.