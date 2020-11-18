"Попали в глаз": Кристина Асмус чуть ли не стала калекой

Однако это происшествие нельзя считать самым опасным в жизни Кристины Асмус. На ее счету так много кинокартин, что иногда актриса даже теряется в своем послужном списке. Казусные ситуации случались и в раннем детстве звезды российского кинематографа.
По словам Кристины Асмус, однажды она чудом не лишилась глаза. В подростковом возрасте в начинающую актрису выстрелили из пистолета с большого расстояния.
"Целились в ноги, но пулька отрикошетила, попала в глаз и забралась под кожу. Лопнуло множество сосудов, и я два месяца ходила с кровяным глазом", – написала звезда фильма "Текст".
Стоит отметить, что родной отец Кристины не отнесся серьезно к ситуации и спокойно извлек пулю. Сама же Асмус уверена, если бы родственника не было рядом, то она могла бы остаться калекой на всю жизнь.
Подобным рассказом актриса побудила своих поклонников поделиться казусными ситуациями и рассказать о травмирующих воспоминаниях из детства. В одном из интервью Кристина даже вспоминала, что такая практика помогла ей пережить многочисленные ранения на съемках.
Напомним, Асмус, действительно, отличается особым мужеством. Накануне девушка взяла больничный и начала активную борьбу с бушующей пандемией коронавируса. Вирус лишил Кристину обоняния и сил. На протяжении нескольких дней актриса не могла встать с кровати, спасаясь большим количеством витаминных комплексов.
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