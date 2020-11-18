"Попали в глаз": Кристина Асмус чуть ли не стала калекой

В последнее время постельные сцены с участием Кристины Асмус становятся решающими в ее карьере. К слову, съемки в киноленте "Булки" могли обернуться трагедией. Экранный муж так сильно задел ее по лицу, что на всю жизнь "подарил" актрисе шишку на лбу.

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