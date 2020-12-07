Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Понедельник
7 декабря
Лента новостей
12:04
Раздавленному принцу Чарльзу показали кукиш
11:57
Подросшие дети 51-летней Лопес всполошили общественность
11:57
"Двое из ларца": Леонид Барац впервые показал сына
11:51
В Братске при столкновении иномарки с автобусом погиб человек
11:44
"Я осталась лишь с дочкой и мужем": Орбакайте много месяцев не видела сруливших от нее сыновей
11:33
Врачи института нейрохирургии Бурденко спасают Таисию Повалий
11:26
Звезда "Друзей" заставляла беременною зазнобу добывать смертельные дозы наркотиков
11:16
На Асмус обрушилась череда несчастий
11:08
"У меня могло быть двое!": дочь Гузеевой рассказала о нерожденном брате
11:06
Житель Красноярска напоил грудничка жидкостью для вейпа
10:58
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 28 тысяч
10:39
"Совет да любовь!": Арзамасову поздравляют со свадьбой с Авербухом
10:32
"Некуда деньги девать!": Виктория Дайнеко о своих заработках и расходах в пандемию
10:16
В Минздраве подняли вопрос ограничения передвижения россиян между регионами из-за коронавируса
10:12
В Москве неизвестные напали на гражданина и отняли у него свитер
10:11
"Я отключилась": переломанная Бузова поведала о роковом номере
09:57
Стало известно о планах Трампа "устроить грандиозный финал" в день инаугурации Байдена
09:53
Угольников экстренно госпитализирован в Москве
09:28
Алкоголь в России подорожает к Новому году
09:24
Песков откровенно о борьбе с раком: Буквально за день вырос живот
09:22
"Или пошлет, или откажет": Кравец о тяжелом характере Баталова
09:19
Шок: Чулпан Хаматова изменилась до неузнаваемости
09:03
"Увел из семьи!": Киркоров откровенно об отношениях с женихом Бузовой
08:44
Истратила свой ресурс: Соседов врезал молодящейся Пугачевой
08:38
Эксперт о поездках Лукашенко в больницы с коронавирусными пациентами: Пытается восстановить свой имидж
08:36
"Помогает для простаты": престарелый Киркоров окунает хрен в мед
08:15
Названа дата пика пандемии коронавируса в России
08:00
Юрий Лоза отвесил тяжелую оплеху слушателям "Радио дача"
06:01
Годы берут свое: Орбакайте превратилась в копию Пугачевой
03:57
Намоленному месту добавили вдохновения и новых вкусов
01:59
"Никогда не говорила спасибо": Юрий Грымов о конфликтах со звездами
23:59
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 декабря 2020 года
22:01
"Довела себя": Костлявые ребра Гагариной напугали народ
19:58
Престарелая Бабкина ошарашила народ огромными усами
19:14
Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года
18:49
"Жизнь перевернулась": Тодоренко рассказала о потрясающем приключении
18:09
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
18:04
Шепелев сравнил себя с беспомощным моллюском
18:00
Лишил наследства сына и дочь: Зудина честно рассказала о завещании Табакова
17:51
"Кризис коснулся": проект "Дом-2" еле-еле сводит концы с концами
17:38
Шаляпин отвесил оплеуху Лозе за критику
17:05
Взбешенный Киркоров устроил взбучку на "Песне года"
16:51
"Вдруг будет еще один ребенок": Сосо Павлиашвили отказался идти в ЗАГС
16:47
Facebook заблокировал рассказавшего о внешнем управлении Украиной соратника Зеленского
16:26
Воробей с опасным симптомом едва не выгнали со съемочной площадки
16:12
"Не пришлась "ко двору" Большого театра": Волочкова обнародовала архивные видеозаписи
15:44
"Непонятно, как бороться": Ольг Тиньков о тяжелой схватке со смертельным недугом
15:17
Сделано заявление о закрытии Турции на новогодние праздники
14:52
"Его убил товарищ": Скончался известный российский режиссер
14:37
"Ему навсегда осталось 25,5": Безрукова вспомнила об усопшем наследнике
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Москва недовольна тем, что Лукашенко не выполняет данные Путину обещания
Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву
Покинувшая Белоруссию Алексиевич о диктатуре Лукашенко: Страна превратилась в военный лагерь
Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
Алла Пугачева лишилась парика в середине концерта
Ротару вернулась в Россию ради денег на фоне бушующего коронавируса
Шоу-бизнес

"Совет да любовь!": Арзамасову поздравляют со свадьбой с Авербухом

Лиза Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лиза Арзамасова намекнула на радостное событие в личной жизни. Звезда "Папиных дочек" спровоцировала слухи о том, что сочеталась браком с прославленным фигуристом.
прочитано 4322 раза

В своей последней публикации в "Инстаграм" артистка заставила поклонников поверить в то, что сыграла тайную свадьбу с Ильей Авербухом. Лиза Арзамасова поставила загадочную подпись к своему снимку.

ПО ТЕМЕ

Возлюбленная Авербуха Арзамасова: Я спокойно представляю себя готовящей борщи дома

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Под портретом, где девушка демонстрирует обручальное кольцо, указана дата 6 декабря, а рядом – изображение сердца. Фолловеры решили, что публикация указывает на то, что накануне в жизни знаменитости произошли большие перемены.

Подписчики принялись поздравлять звезду. "Совет да любовь!", "Примите поздравления, понятно без слов", "С помолвкой, Елизавета!", – высказались пользователи соцсети.

Отметим, Лиза Арзамасова поддерживает интригу. Роман актрисы и фигуриста произвел эффект разорвавшейся бомбы. О том, что влюбленные вместе, не знали даже многие близкие друзья пары.

Недавно 46-летний Илья Авербух поделился откровением о своих чувствах к 25-летней артистке. Он назвал свои отношения со звездой "Папиных дочек" очень "нежными" и подчеркнул, что очень рассчитывает на их продолжение. Девушке удалось выстроить хорошие отношения с сыном избранника Мартином.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 7 декабря 2020, 10:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Facebook заблокировал рассказавшего о внешнем управлении Украиной соратника Зеленского
В Сеть слили видео смеющихся над Лукашенко силовиков: Вооружил *** сына до зубов
Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
Эксперт: В январе Кремль принудит Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей

Шоу-бизнес

"Я осталась лишь с дочкой и мужем": Орбакайте много месяцев не видела сруливших от нее сыновей
Врачи института нейрохирургии Бурденко спасают Таисию Повалий
На Асмус обрушилась череда несчастий
"У меня могло быть двое!": дочь Гузеевой рассказала о нерожденном брате

Проишествия

Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Алла Пугачева лишилась парика в середине концерта

Примадонна не сдержала своих эмоций на публике
Шоу-бизнес

Зудина довела Кудрявцеву до слез

Телеведущая пригласила актрису в шоу

Шоу-бизнес

"Вдруг будет еще один ребенок": Сосо Павлиашвили отказался идти в ЗАГС

Артист обвенчался с матерью своих детей
Шоу-бизнес

"Не пришлась "ко двору" Большого театра": Волочкова обнародовала архивные видеозаписи

Скандальные кадры были сняты около 20 лет назад

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года
Гороскоп на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+