"Совет да любовь!": Арзамасову поздравляют со свадьбой с Авербухом

Лиза Арзамасова намекнула на радостное событие в личной жизни. Звезда "Папиных дочек" спровоцировала слухи о том, что сочеталась браком с прославленным фигуристом.

В своей последней публикации в "Инстаграм" артистка заставила поклонников поверить в то, что сыграла тайную свадьбу с Ильей Авербухом. Лиза Арзамасова поставила загадочную подпись к своему снимку.

Под портретом, где девушка демонстрирует обручальное кольцо, указана дата 6 декабря, а рядом – изображение сердца. Фолловеры решили, что публикация указывает на то, что накануне в жизни знаменитости произошли большие перемены.

Подписчики принялись поздравлять звезду. "Совет да любовь!", "Примите поздравления, понятно без слов", "С помолвкой, Елизавета!", – высказались пользователи соцсети.

Отметим, Лиза Арзамасова поддерживает интригу. Роман актрисы и фигуриста произвел эффект разорвавшейся бомбы. О том, что влюбленные вместе, не знали даже многие близкие друзья пары.

Недавно 46-летний Илья Авербух поделился откровением о своих чувствах к 25-летней артистке. Он назвал свои отношения со звездой "Папиных дочек" очень "нежными" и подчеркнул, что очень рассчитывает на их продолжение. Девушке удалось выстроить хорошие отношения с сыном избранника Мартином.