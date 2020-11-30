Возлюбленная Авербуха Арзамасова: Я спокойно представляю себя готовящей борщи дома

Звезда сериала "Папины дочки" уверена, что сможет легко оставить актерство. Семья – главное для Лизы Арзамасовой.

По словам актрисы, не существует такой профессии, которая была бы важнее родных людей. Лиза Арзамасова всегда ставит близких во главу угла. Звезда сериала "Папины дочки" находит счастье в заботе о членах своей семьи. Девушка с легкостью может расстаться с актерством.

"Я спокойно представляю себя готовящей борщи дома. Если случится так, что уйду из профессии, кроме благодарности бесконечной, радости и счастливых воспоминаний у меня ничего не останется", – рассказала Лиза Арзамасова.

"Папина дочка" добавила, что никогда ничем не жертвовала ради работы, и делать этого в будущем не планирует. Арзамасова не скрывает, что хотела бы получить значимую роль, которой могла бы гордиться. Впрочем, артистка понимает, что это ее желание может никогда не сбыться. "Поэтому я не загадываю и не мечтаю", – рассудила актриса.

Напомним, 25-летняя Лиза Арзамасова встречается с 46-летним Ильей Авербухом. Фигурист и актриса рассекретили отношения в июле 2020 года. "У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение", – высказался об этом романе Авербух в одном из интервью. По словам спортсмена, Лиза нашла общий язык с его сыном Мартином.

Ходят слухи, что звезда сериала "Папины дочки" встречается с фигуристом уже несколько лет. Поговаривают, что Авербух серьезно настроен и собирается связать жизнь с Арзамасовой.