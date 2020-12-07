"Помогает для простаты": престарелый Киркоров потряс хреном

Бедросу Киркорову идет 89-й год. Но, несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, он всегда в гуще событий. Вот и главный новогодний концерт страны – "Песня года" – артист пропустить не мог.

За кулисами "Песни года" только и разговоров было среди звезд, что о коронавирусе. "Я не верю таблеткам, - авторитетно заявила Диана Арбенина, получившая, кстати, награду как "Артист года". – Лично меня выручает витамин С. Каждое утро выдавливаю и пью сок полутора-двух лимонов, этим спасаюсь уже года три точно".

Народными средствами предпочитает спасаться и Бедрос Киркоров. Осенью он тяжело переболел коронавирусом и теперь делится собственным проверенным рецептом быстрого и полного выздоровления. Потрясающий секрет!

"Берете по триста граммов тертого хрена, лимона и меда, добавляете туда оливковое масло первого отжима, все перемешиваете и пропускаете через мясорубку. И эту живую смесь потом с чаем употребляете по ложке – помогает и при коронавирусе, и при заболеваниях простаты". Последнее на девятом десятке жизни особенно актуально.

Напомним, в октябре знаменитый сын сообщил о тяжелом состоянии артиста. "Сердечный приступ. Уже две недели нет с ним связи, до сих пор в реанимации. К нему не пускают, общаемся через врачей", – говорил Филипп Киркоров. "Ерунда, не был я в реанимации, это журналисты раздули", – машет рукой Бедрос. Но защитный респиратор все-таки от греха за кулисами фестиваля почти не снимал.