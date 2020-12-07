"Увел из семьи!": Киркоров откровенно об отношениях с женихом Бузовой

Для Филиппа Киркорова нынешняя "Песня года" была уже 30-й по счету Когда-то он дебютировал здесь с песней на стихи Леонида Дербенева "Не смотрите на часы". Давида Манукяна тогда еще и на свете не было. А теперь они выступают вместе.

За кулисами съемки главного новогоднего концерта года Филипп был вместе со своим юным фаворитом. "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодыми!" – перефразировал король российской эстрады знаменитую фразу своей бывшей жены. И рассказал, что на самом деле их связывает.

"Давид в этом году увел меня из семьи! – вдруг заявил Киркоров. – С ним мы стали записывать песни, стали снимать клипы. Я же сидел без работы, занимался детьми. У меня девятимесячная – хотел сказать задержка! – пауза без концертов. В последний раз выступал в феврале в Тюмени. Но я нашел прелести в личной жизни, Давил нашел тоже свое счастье".

Напомним, 11 августа Киркоров и Dava презентовали клип на песню "Ролекс". Это гламурное мероприятие стало первым в столице после нескольких месяцев локдауна и собрало немало звезд – модельера Игоря Гуляева, продюсера Яну Рудковкую.

Правда, последняя не сразу оценила Манукяна. "Он для меня изначально был не киркоровским персонажем, – пояснила она. – Я Филиппу так и сказала: "Он не дотягивает пока до твоего уровня". А Киркоров мне в ответ: "Он клевый!". Тогда я посмотрела его в Tik-Tok, посмотрела его у Оли Бузовой и поняла, что да, правда, клевый! А Филипп, как и я, редко ошибаемся. Если он нам понравился, значит, из мальчика будет толк!"