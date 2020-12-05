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Шоу-бизнес
Живет в бабкином доме: нищенствующей в деревне звезде

Живет в бабкином доме: нищенствующей в деревне звезде "Дома-2" указали на место

Май Абрикосов. Фото: instagram.com/tertishnyi_official/
Рустам Солнцев неодобрительно высказался о бывшем участнике проекта "Дом-2". Май Абрикосов, по мнению шоумена, ничего собой не представляет.
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Солнцев отметил, что об Абрикосове толком и сказать-то нечего. "Он нищенствует в бабкином доме", – сказал Рустам.

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 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Шоумен вспомнил, как ранее Май пытался говорить гадости о нем. Доставалось от экс-участника шоу "Дом-2" и другому выходцу из телестройки – Степану Меньщикову.

Солнцев подчеркнул, что Абрикосов должен "помнить свое место". Дескать, тот "наезжает" на людей, которые "не вылезают со съемок" и даже в эти трудные коронавирусные времена заняты работой. Рустам не понимает, почему Май так взъелся на бывших коллег и зачем "разводит вонь".

Отметим, бывший житель реалити-шоу "Дом-2" Роман Тертишный (настоящее имя Мая Абрикосова – прим. ред.) проживает в деревне. Звезда телестройки ведет инстаграм-аккаунт, на который подписано более 21 тысячи человек. Абрикосов часто пишет о звездах "Дома-2" и не только.

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Публикация от Роман Тертишный (@tertishnyi_official)

Май не скрывает, что его быт скромен. Звезда телестройки обзавелась хозяйством. Свободное время Абрикосов проводит за книгой или молитвой. Роман Тертишный ранее говорил о причинах ухода с телестройки. По его словам, на шоу "Дом-2" он водил дружбу с продюсером, который подсадил его на наркотики, а после вынудил покинуть проект.

Автор: 5 декабря 2020, 18:14 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

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