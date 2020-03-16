"Я его купал и переодевал": звезда "Дома-2" о жизни с онкобольным отцом

Недавно Мария Голубкина опубликовала видео, где рассказала о своем походе в храм. Так, актриса обратила внимание на пожилых прихожанок, которые якобы неприятно пахли. Как рассказывает она далее, мимо прошел мужчина с приятным парфюмом и Мария в этот момент "подумала о романтичном, вместо Господа нашего Иисуса Христа". "Пусть бабки воняют, будем молиться", – с юмором завершила рассказ Голубкина. Однако в этом ничего смешного не увидел звезда "Дома-2" Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов.
Мужчина вспомнил, как ему приходилось быть сиделкой для собственного отца, который страдал от онкологии. Май рассказал, что помогал родителю ходить в туалет, мыл, переодевал и делал перевязки. "Я ухаживал за ним <...> но почему-то даже ни разу не пришло в голову понюхать его", – написал он в своем инстаграм-аккаунте.
Абрикосов заступился за пожилых людей, которые зачастую имеют свое хозяйство. Он не встречал плохо пахнущих бабушек или дедушек.
Сейчас Мая ничего не связывает с шоу-бизнесом, он живет далеко от городской суеты, но не забывает следить за новостями знаменитостей и периодически высказываться на интересующие его темы.
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