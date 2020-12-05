Избранница Петрова о грязном эпизоде с Асмус: Испанский стыд

Картина "Текст" режиссера Клима Шипенко вызвала бурную реакцию зрителей. Лента стала резонансной во многом благодаря интимной сцене, в которой снялись Кристина Асмус и Иван Янковский. Эпизод многим показался излишне откровенным. На исполнительницу одной из главных ролей Асмус обрушился шквал критики.
Как оказалось, Стася Милославская смотрела фильм "Текст". Актриса призналась, что кадры с Кристиной Асмус вызвали у нее "испанский стыд".
Избранница Александра Петрова, также как и многие другие зрители, испытала дискомфорт и чувство неловкости. Впрочем, Стася считает, что в этом и была задумка режиссера. Грязная сцена необходима картине. Милославская осудила "моралистов", которые напали на Асмус.
Отметим, что возлюбленная Александра Петрова сама часто становится предметом травли в Сети. Стася Милославская много раз жаловалась на грубых обитателей Интернета. Актрису часто критикуют за внешность. Девушка обладает хрупким телосложением, за что особенно часто получает нагоняй.
Как писали "Дни.ру", однажды у Стаси Милославской сдали нервы. Актриса обратилась к подписчикам личного микроблога.
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