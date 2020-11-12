Возлюбленная Петрова попала саблей в глаз

В конце ноября состоится премьера фильма Эдуарда Бордукова "На острие". В съемках приняли участие Светлана Ходченкова и Стася Милославская. Для последней работа над кинолентой была нелегкой.

В беседе с журналистами Стася Милославская рассказала, что ее обучали фехтованию, когда она училась в театральном институте. Однако этот вид рукопашного боя актриса никак не могла освоить, поэтому она никогда не думала, что снимется в фильме о саблистках.

Во время работы над кинолентой Милославской приходилось выполнять множество трюков. Каждый элемент повторяла по несколько раз, чтобы операторы могли снять удачный дубль. В один из съемочных дней возлюбленная Александра Петрова попала ручкой сабли в глаз, из-за чего образовался синяк.

По сценарию, героиня Милославской должна была фехтовать левой рукой. Это помогло актрисе быстро освоить фехтование, ведь она тоже левша. Съемочная группа хвалила Стасю за умение владеть шпагой.

Также стоит отметить, что избранница Петрова пересмотрела множество выступлений спортсменок. Особенно ей понравилась фехтовальщица Яна Егорян.

Но не обошлось без помощи дублера. В некоторых сценах вместо Милославской снимался 17-летний фехтовальщик Михаил, который своим телосложением походил на актрису. Правда, юноше приходилось надевать парик, чтобы выглядеть, как героиня Стаси.