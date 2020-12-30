Малахов с наслаждением отомстил Королевой за предательство: Не можете об меня вытирать ноги

Осенью случился скандал с участием Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко (Тарзана). Как оказалось, у стриптизера были интимные связи на стороне, и одна из девушек решила поделиться подробностями их отношений. Андрей Малахов в шоу "Алена, блин!" рассказал, как любовница обратилась в программу "Прямой эфир" и что из этого вышло.

По словам телеведущего, когда редакторы шоу принесли ему материал, он тут же понял, что это бомба. Однако артист позвонил певице и предупредил: мол, скоро ее имя будут полоскать на федеральных каналах. Журналист отметил, что может придержать эту тему на неделю, но дальше она уйдет к кому-то другому. Через некоторое время любовница все же рассказала о связи с Тарзаном на шоу "Пусть говорят".

Андрей Малахов решил уговорить Наташу Королеву дать комментарий, но звезда отказалась. "Нет-нет, я не хочу это комментировать, эту грязь никогда не буду комментировать. Ты же мой друг, понимаешь, что, если я буду давать интервью, то только тебе", – цитирует певицу журналист. Но после этого артистка появилась в программе Ксении Собчак, где все же рассказала подробности скандала с Тарзаном. Эта ситуация, естественно, задела телеведущего.

"Они еще и вывешивают черное поле "Малахов, завидуй молча!". И я понял, что я, конечно, хороший друг, но не до такой степени, что вы можете об меня вытирать ноги", – говорит журналист. После предательства Наташи Королевой Андрей Малахов решил отомстить и тут же выпустил разгромную передачу про измену Тарзана.

При этом ведущий "Прямого эфира" не понимает выбор подруги в пользу Ксении Собчак.

"Она же над ними реально издевалась, записывала песню, стебалась, просто глумилась над ними, как она умеет, элегантно их троллила. И она все равно оказывается у нее", – недоумевает журналист.

Андрей Малахов добавил, что у него прекрасные чувства к Наташе Королевой, ведь они дружили долгие годы, а ее песня "Желтые тюльпаны" – его любимая. Журналист будет только рад, если артистка выйдет с ним на связь, но сам писать он ей не собирается.

