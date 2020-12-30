Разин вывел Шатунова на чистую воду

Основатель группы "Ласковый май" сообщил, что директор артиста Аркадий Кудряшов нанял фанатку, которая ведет страницы Юрия Шатунова в Одноклассниках, "Инстаграм", ВКонтакте и на Ютуб.
Девушка от имени певца общается с его поклонниками и отвечает на их комментарии. "А то, что бедные люди думают, что они общаются с Юрой Шатуновым через его соцсети – это конечно неправда", – цитирует Андрея Разина Пятый канал.
Подписчики продюсера в "Инстаграм" очень расстроились тому, что узнали. Многие из них поблагодарили его за честность со своими поклонниками.
Ранее основатель группы "Ласковый май" высказал свое беспокойство за здоровье Юрия Шатунова. Несмотря на конфликт, который появился из-за прав на песни группы, он переживает за певца. По мнению Андрея Разина, исполнителю не избежать мучений, если подхватит инфекцию или появится другая болезнь.
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