Сбежавшая к аборигенам Королева оставила сына без копейки

Осенью выяснилось, что супруг неверен знаменитости. Как оказалось, пока певица была в отъезде, стриптизер привел домой двух девушек, с которыми вступил в сексуальные отношения. Позднее одна из них, Анастасия Шульженко, заявила, что беременна от танцора, но в итоге эта информация не подтвердилась.
Скандал негативно сказался на отношениях Наташи Королевой с Сергеем Глушко. Чтобы подумать над случившимся, артистка отправилась на африканский остров. Сбежавшая к аборигенам звезда, судя по всему, оставила сына без гроша в кармане, так как теперь 18-летний Архип пытается заработать всеми способами.
Накануне в личном блоге сына Наташи Королевой появилось объявление. Парень, который учится на факультете востоковедения во ВШЭ, предлагает свои услуги в качестве репетитора. Молодой человек заявил, что готов взять нескольких учеников, чтобы заниматься с ними японским языком онлайн. По словам Архипа Глушко, у него уже есть опыт в преподавании. Стоимость занятий парень не назвал.
Подписчики похвалили сына Наташи Королевой за предприимчивость. Они отметили, что он молодей и не сидит на шее у звездных родителей. "Красавчик (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Трудоголик", "Так держать, Архип!", "Я первая в очереди????Можно еще английский", "Молодец, трудоголик как и родители!" – написали в комментариях.
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