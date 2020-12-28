Сбежавшая к аборигенам Королева оставила сына без копейки

В уходящем году семья Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) пережила немало сложностей. Теперь 18-летний отпрыск звезд, который еще учится в институте, вынужден самостоятельно зарабатывать на жизнь.

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