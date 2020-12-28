Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Понедельник
28 декабря
Лента новостей
14:23
Давид Манукян поздравил "Дни.ру" с Новым годом
14:22
"Вкус оливье недоступен": Жигунов отметит Новый год в больнице
14:22
Песков о личной жизни Путина: Никакой завесы тайны нет
14:19
"Уйдет первым": почему Авербух и Арзамасова могут расстаться
14:13
Сбежавшая к аборигенам Королева оставила сына без копейки
14:02
В случае войны 80% украинской армии перейдет на сторону России – политолог Марков
13:53
Фанаты напуганы появлением Зудиной после госпитализации
13:52
В России существенно подорожал один из главных новогодних салатов
13:37
Падение, кома, инсульт: странная смерть 37-летней звезды сериала "Возвращение Мухтара"
13:36
"Больной и глупый человек!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшей Власовой
13:36
"Жаркие поцелуи с Яной Рудковской": Киркоров в тельняшке взорвал интернет
13:35
Разведчик и актриса: подробности бурного романа Натальи Фатеевой
13:34
"Узбечка": изменившуюся до неузнаваемости Ольгу Бузову разоблачили
13:33
В Госдуме призвали ввести в России прямые выплаты малоимущим
13:25
"Не поверила, пока своими глазами не увидела": преданная Бузова о разрыве с любимым
13:02
Заразившийся ковидом Грачевский встретит Новый год в больнице
13:01
"Ни одного хорошего слова о маме": больная ДЦП дочь возненавидела вдову Баталова за его смерть
12:59
"Пора уступить место молодежи": 50-летний Маликов об уходе со сцены
12:53
Впервые за сто лет: температура воздуха в Западной Сибири упала до 49 градусов мороза
12:50
"Такой чудный период, как материнство": Бузова заговорила о беременности
12:25
"Это наша аудитория": Бузова заступилась за "днище" в интернете
12:20
Молодая жена Цекало вывалила грудь на всеобщее обозрение
12:16
"Фото – бомба!": Заворотнюк впервые засняли в ванне
12:13
Сбылись предупреждения: контактирующая с умершими родственниками Муцениеце бросилась в церковь
12:08
"Обширное поражение легких": Фрейндлих попала в реанимацию
12:02
Жириновский назвал главных претендентов на пост президента России
11:41
"БИ-2" представили собственное реалити-шоу
11:36
Одичавшая из-за жизни с аборигенами Королева исхудала до костей на вареных бананах
11:36
"Ставить на этих лошадок было странно": Солнцев грязно обругал закрытие "Дома-2"
11:28
Дженнифер Энистон заклевали из-за странного украшения на елке
11:23
Стас Пьеха поздравил "Дни.ру" с Новым годом
11:20
Политолог Корнилов объяснил, почему Зеленский не хочет звонить Путину
10:59
В России снова снизилось количество подтвержденных случаев коронавируса
10:56
Здоровья Валентину: исхудавшего донельзя онкбольного Юдашкина перестали узнавать
10:49
Боярский предстал "красавчиком" с густой шевелюрой и без шляпы
10:43
"Уже год": скрытная Снаткина показала малыша
10:40
Постепенно исчезают: эксперт назвал самые бесперспективные профессии
10:22
СМИ: Погибли 17 моряков с затонувшего в Баренцевом море российского судна
10:02
Мария Порошина ошарашила поклонников кардинальной сменой имиджа
09:59
Россиян предупредили об опасности воров и грабителей в курьерской форме
09:46
Гороскоп для Водолеев на 2021 год
09:43
Какой позор: на могилу Абдулова вывалили десять тонн камней и цемента
09:09
"Оторвался тромб в сердце": Бородина утопает в горьких слезах
09:08
Спрогнозирован рост зарплат россиян в 2021 году
08:58
"Разве это смешно?": голый Грачевский до смерти напугал россиян
08:37
Заявлению Зеленского о войне с Россией дали простое объяснение: Идет игра на жизнях и смертях
08:33
Кудрявцева молит россиян о помощи из-за болезни дочери
05:55
"Оставляли без копейки": Боня рассказала о зарплате участников "Дома-2"
04:01
Поплавская показала редкое семейное фото
02:02
"Предпринимали попытки избавиться": как строилась карьера солиста "Иванушек"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как ни в чем не бывало": Цымбалюк-Романовская расплылась в улыбке
"Он выживал всех": Близкий мужчина Цымбалюк-Романовской выдал правду про Джигарханяна
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский
Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
"Старо выглядит": Навка вызвала оторопь видом без макияжа
Политолог Дзермант о неудаче протеста в Белоруссии: Кардинального сдвига не произошло
Шоу-бизнес
Сбежавшая к аборигенам Королева оставила сына без копейки

Сбежавшая к аборигенам Королева оставила сына без копейки

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В уходящем году семья Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) пережила немало сложностей. Теперь 18-летний отпрыск звезд, который еще учится в институте, вынужден самостоятельно зарабатывать на жизнь.
прочитано 127 раз

Осенью выяснилось, что супруг неверен знаменитости. Как оказалось, пока певица была в отъезде, стриптизер привел домой двух девушек, с которыми вступил в сексуальные отношения. Позднее одна из них, Анастасия Шульженко, заявила, что беременна от танцора, но в итоге эта информация не подтвердилась.

ПО ТЕМЕ

Одичавшая из-за жизни с аборигенами Королева исхудала до костей на вареных бананах

Наташа Королева и Тарзан воссоединились после скандала с изменой

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Скандал негативно сказался на отношениях Наташи Королевой с Сергеем Глушко. Чтобы подумать над случившимся, артистка отправилась на африканский остров. Сбежавшая к аборигенам звезда, судя по всему, оставила сына без гроша в кармане, так как теперь 18-летний Архип пытается заработать всеми способами.

Накануне в личном блоге сына Наташи Королевой появилось объявление. Парень, который учится на факультете востоковедения во ВШЭ, предлагает свои услуги в качестве репетитора. Молодой человек заявил, что готов взять нескольких учеников, чтобы заниматься с ними японским языком онлайн. По словам Архипа Глушко, у него уже есть опыт в преподавании. Стоимость занятий парень не назвал.

Подписчики похвалили сына Наташи Королевой за предприимчивость. Они отметили, что он молодей и не сидит на шее у звездных родителей. "Красавчик (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Трудоголик", "Так держать, Архип!", "Я первая в очереди????Можно еще английский", "Молодец, трудоголик как и родители!" – написали в комментариях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 28 декабря 2020, 14:13 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко лишил себя памятника – политолог Шрайбман
Экономист Желиба: Лукашенко не стоит ждать ничего хорошего от Москвы из-за несоблюденной договоренности
Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский

Шоу-бизнес

"Больной и глупый человек!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшей Власовой
"Жаркие поцелуи с Яной Рудковской": Киркоров в тельняшке взорвал интернет
Разведчик и актриса: подробности бурного романа Натальи Фатеевой
"Узбечка": изменившуюся до неузнаваемости Ольгу Бузову разоблачили

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Фанаты напуганы появлением Зудиной после госпитализации

Актриса отказалась от обследования в больнице
Шоу-бизнес

"Вкус оливье недоступен": Жигунов отметит Новый год в больнице

Стали известны подробности госпитализации актера с COVID-19
Шоу-бизнес

"Пора уступить место молодежи": 50-летний Маликов об уходе со сцены

Певец сделал заявление
Шоу-бизнес

"Узбечка": изменившуюся до неузнаваемости Ольгу Бузову разоблачили

Певица сменила имидж

Гороскоп

Гороскоп для Водолеев на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2020 года
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака от Василисы Володиной
Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+