Светличная начала писать завещание на больничной койке

Несмотря на то, что все опасения врачей не оправдались, Светлана Светличная всерьез задумалась о своем завещании. Похоже, что актрисе будет довольно трудно найти достойных наследников. Ведь ее отношения с родственниками оставляют желать лучшего.
Светличная многократно признавалась, что близкие люди давным-давно отвернулись от нее. На протяжении нескольких лет дети и родные внуки строят козни и пытаются отобрать у артистки недвижимость.
По словам Светланы Афанасьевны, ничего оставлять им она не собирается. Более того, актриса уже нашла достойного кандидата на приличную жилплощадь. Поговаривали, что счастливым обладателем квартиры станет молодой друг – актер Иван Николаев.
Но и здесь близкий круг Светличной прогадал. Звезда советских фильмов планирует подарить собственность своим добродушным соседям, которые бескорыстно ухаживают за ее котом.
"Я хочу подарить свою квартиру соседям. Отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Пускай меня потом вспоминают с благодарностью", – подтвердила Светлана Афанасьевна.
Остается только гадать, кто же станет полноправным владельцем недвижимости великой актрисы. Не стоит забывать, что Светличная идет на поправку и пока вовсе не планирует умирать.
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