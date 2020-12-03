Дибров порадовался пандемии коронавируса: Такое удовольствие

Пандемия коронавируса нарушила планы миллионов людей, многие заперлись дома в надежде пересидеть неприятности. Дмитрий Дибров также решил остаться с семьей и заняться написанием собственной книги.

Телеведущий в этом году перенес микроинсульт, и для него было особенно важно оберегать себя от ковида, ведь он попадает в группу риска. Чтобы не терять время даром, знаменитость засела за написание книги о телевидении.

По словам Дмитрия Диброва, он решил вспомнить то благословенное время, когда быть журналистом было престижно и почетно. Артист сетует, что сегодня телевизионщиком может быть любой, и интернет переполнен пустой болтовней. "У нас не было никакого интернета , откуда можно было бы черпать информацию", – поделился ведущий.

Знаменитость отметила, что для нее работа над книгой стала спасением от тоски. По его мнению, все стрессы и огорчения – от безделья. По словам Дмитрия Диброва, над рукописью уже работают редакторы, издательство планирует выпустить его биографию в следующем году.

Телеведущий даже немного рад, что в мире наступила пандемия коронавируса, ведь теперь у него появилось много времени для того, чтобы участвовать в жизни семьи. У Дмитрия Диброва трое маленьких детей, и он по-настоящему наслаждался общением с ними.

"Такое удовольствие вовлекаться в это: мы увидели друг друга, пересмотрели все фильмы от Гарри Поттера до Винни Пуха", – заявил журналист.