Дибров порадовался пандемии коронавируса: Такое удовольствие

Телеведущий в этом году перенес микроинсульт, и для него было особенно важно оберегать себя от ковида, ведь он попадает в группу риска. Чтобы не терять время даром, знаменитость засела за написание книги о телевидении.
По словам Дмитрия Диброва, он решил вспомнить то благословенное время, когда быть журналистом было престижно и почетно. Артист сетует, что сегодня телевизионщиком может быть любой, и интернет переполнен пустой болтовней. "У нас не было никакого интернета , откуда можно было бы черпать информацию", – поделился ведущий.
Знаменитость отметила, что для нее работа над книгой стала спасением от тоски. По его мнению, все стрессы и огорчения – от безделья. По словам Дмитрия Диброва, над рукописью уже работают редакторы, издательство планирует выпустить его биографию в следующем году.
Телеведущий даже немного рад, что в мире наступила пандемия коронавируса, ведь теперь у него появилось много времени для того, чтобы участвовать в жизни семьи. У Дмитрия Диброва трое маленьких детей, и он по-настоящему наслаждался общением с ними.
"Такое удовольствие вовлекаться в это: мы увидели друг друга, пересмотрели все фильмы от Гарри Поттера до Винни Пуха", – заявил журналист.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Рашка-Парашка
Вопрос к мужчинам
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?