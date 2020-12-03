"Почему я о наркоманах должна думать?!": Бледанс взбесилась после скандала с сестрой

Эвелина Бледанс отреагировала на задержание родственницы, в квартире которой нашли запрещенные вещества. Артистка заявила, что не желает разбираться в очередной грязной истории с сестрой Дианой.

Звезда не удивилась, узнав новость о родственнице. Телеведущая подчеркнула, что ей не интересны подробности о жизни сводной сестры.

Она отметила, что не общается с Дианой. По словам Эвелины Бледанс, у нее нет времени и желания разбираться в человеке, которого она видела в жизни всего несколько раз. "Почему я о наркоманах должна думать?!" – эмоционально высказалась актриса.

Также знаменитость отметила, что это уже не первый подобный случай, который произошел с сестрой. У самой же Эвелины Бледанс забот хватает. Так, она рассказала, что сейчас занимается своим благотворительным фондом, заботящемся о детях.

Напомним, 43-летняя сестра Эвелины Бледанс уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за преступления, связанные с запрещенными веществами с 1997 года. Кроме того, ее судимость за контрабанду наркотиков до сих пор не погашена.

Как писали "Дни.ру", у родственницы актрисы есть проблемы со здоровьем. Диана рассказывала о циррозе печени из-за гепатита. Она не раз просила прощения у Эвелины Бледанс. Актриса не отреклась от сестры и помогала собрать средства на лечение.

