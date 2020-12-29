"Я буду помнить его всегда": Лена Ленина убита известием о смерти

Писательница Лена Ленина прокомментировала новость о смерти знаменитого модельера Пьера Кардена. Оказывается, она была знакома с кутюрье лично.



Лена Ленина не раз бывала в роскошной резиденции модельера в Париже. Знаменитость поделилась своими эмоциями.

Светская львица вспомнила, что Пьер Карден придумал "прет-а-порте", был миллиардером и французским академиком, светским послом и гением франшизы. Ее навсегда поразил его рассказ о том, как он начал работать на заводе с десятилетнего возраста, чтобы помочь своей многодетной маме.

Она рассказала, что Карден работал почти до ста лет. Лена Ленина считает, что модельер был великим человеком и трудягой. "Я буду помнить его всегда", – цитирует "Радио 1" звезду.

Она также посетовала на то, каким жутким оказался 2020 год: "Он все никак не закончится и продолжает забирать у нас великих". Напомним, легендарный французский кутюрье Пьер Карден скончался на 99-м году жизни утром 29 декабря в Американском госпитале в пригороде Парижа.