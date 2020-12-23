Папу римского снова поймали за рассматриванием страницы полуголой модели

Папе римскому не хватило расследования, которое начал Ватикан после его действий. На днях он или кто-то с его официального аккаунта снова лайкнул откровенное фото бразильской модели в "Инстаграм", тем самым отступив от церковных канонов.
Стоит отметить, что аккаунт модели закрыт, а Папа римский сейчас на нее не подписан. Значит он отписался от нее, как сделал это в прошлый раз с очередной красоткой. Но Сеть не проведешь, и скриншоты с лайками проповедника разлетелись уже по всему интернету.
Согласно им, 84-летний Франциск лайкнул фото бразильской модели под ником @margot_foxx. На снимке даже нет лица девушки – одна большая грудь в черном слитном купальнике крупным планом.
Несколько месяцев назад Ватикан начал проверку после того, как тот, кто ведет страницу Папы римского Франциска, поставил лайк под откровенным снимком бразильской модели Наталии Гариботто.
Девушка известна своими откровенными фотографиями. Ее "Инстаграм" полон "клубнички", и подписаны на нее в основном мужчины. На фото, которое так приглянулось понтифику в прошлый раз, она предстала в откровенной школьной форме и чулках в сексуальной позе.
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