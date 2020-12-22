Любовница Этуша раскрыла подробности тайного романа: Никогда не жила за его счет

В студии шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась героиня, которая называет себя любовницей Владимира Этуша. Пара тайно встречалась 16 лет, но на похороны артиста женщина не пришла.

73-летняя Светлана Гурусова утверждает, что с великим актером они познакомились в поезде 40 лет назад. Тогда артисту было около 60 – вполне молодой мужчина. По словам героини шоу, он периодически к ней приезжал в Кострому. "Называл меня подружкой", – рассказала она.

В студии программы "Прямой эфир" женщина заявила, что на похороны Владимира Этуша в прошлом году не приехала, потому что не хотела видеть любимого в гробу. В последний визит в Москву Светлана Гурусова все же посетила могилу актера. Он отметила, что ее возмутил портрет артиста вместе с женой на памятнике. Героиня шоу уверена, что вдова Этуша пиарится на браке со звездой.

Любовница же никогда не афишировала свою связь с актером. Все годы, что пара встречалась, именно она снимала номера в гостиницах, чтобы артиста случайно не поймали на измене. Светлана Гурусова понимает, что многие ее осуждают. "Мне все равно. Я сама себе судья", – отметила героиня шоу "Прямой эфир".

Женщине неприятно, что в прессе о ней пишут гадости. Она отметила, что никогда не хотела разрушить семью Владимира Этуша, а также не жила за его счет. Впрочем, не все верят в то, что Светлана действительно знала артиста.

Соседи называют Гурусову мошенницей. По словам знакомых, героиня программы "Прямой эфир" – очень специфический человек. Многие вздохнули с облегчением, когда она уехала в новое жилье.

"Аферистка она, будь она проклята, вот так она нас достала", – заявили соседи.