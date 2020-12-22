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Авербух послал Ягудина в церковь после заявления об атеизме

Авербух послал Ягудина в церковь после заявления об атеизме

Илья Авербух. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Седьмой сезон шоу "Ледниковый период" на Первом канале подошло к концу. За это время у многих участников в жизни произошли перемены. Ягудин, например, уверовал в Бога.
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Впереди зрителей ждет финал шоу "Ледниковый период". Программа завершена, и Сеть гудит от обсуждений победителей шоу – Ольги Кузьминой и Александра Энберта.

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"Ничего не может быть хорошо": Страшный инсульт стал для Бузовой началом суровой борьбы

 Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

У многих участников проекта за время его съемок в жизни произошли хорошие и не очень перемены. У сестры Ольги Бузовой случился инсульт, что подкосило всю семью. Поющая ведущая повела себя как артист и не показала ни капли волнения в эфире. Но внутри у нее бушевала буря, и после съемок, по ее признанию, ее можно было выносить. Ольга Бузова старалась не падать духом ради сестры Анны, которой нужна была помощь.

"Физически и эмоционально я была на таком истощении. Я – артист. Могу позволить себе не выйти только в одном случае. Сами понимаете, в каком", – приводит "КП" слова Ольги Бузовой.

Также на днях стало известно, что ТНТ закрывает шоу "Дом-2", выпускницей которого была Ольга Бузова. Это , конечно, расстроило ее.

Ведущая шоу "Ледниковый период" Алина Загитова столкнулась с травлей из-за своей скромности и плохой артикуляции. Фигуристку раскритиковали за то, что она не справлялась со своей работой. Но как выяснилось, юная олимпийская чемпионка просто стеснялась и боялась сболтнуть лишнего.

Алексей Ягудин в интервью с "Телепрограммой" рассказал, что за время проекта у него изменилось отношение к церкви. В детстве его крестили, но потом он заявил, что атеист. Что касается везения по жизни, то фигурист четко верит в человеческий труд.

Однако последнее время его мнение изменилось. Фигурист в шутку отметил, что его к этому подтолкнули хореограф Илья Авербух и Лиза Арзамасова. После объявления об их свадьбе Ягудин решительно намерен креститься вновь.

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Автор: 22 декабря 2020, 13:24 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие моменты шоу "Ледниковый период"

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