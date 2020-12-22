Оставшаяся без шоу Ивлеева призналась в баснословных тратах

Анастасия Ивлеева в прошлом месяце рассказала, что отказалась от съемок авторских шоу. Теперь блогер готовит для поклонников новый проект, а также заранее извиняется за огромное количество рекламы.

Интернет-знаменитость очень много работает. Почти все время артистка тратит на создание контента для соцсетей. После закрытия шоу девушка планирует запустить влог, так как считает, что может "продать" своей огромной аудитории что-то действительно стоящее. Звезда пожаловалась, что из-за новогодней кутерьмы не успевает отснять огромное количество видео.

Анастасия Ивлеева отметила, что все программы снимает на собственные деньги. Как призналась блондинка, траты на Agent Show были баснословными. Бюджет закрытого в прошлом месяце проекта она оценила в полтора миллиона рублей за серию.

Блогер предупредила поклонников, что скоро в ее соцсетях будет еще больше рекламы. Правда, ей совсем за это не стыдно. Артистка отметила, что у нее огромная аудитория, а проплаченные посты – единственный способ заработка. "Почему не могу людям продать что-то стоящее? Если ничего не смогу продать, то не смогу ничего реализовывать", – подчеркнула Анастасия Ивлеева.

Интернет-знаменитость заявила, что не понимает людей, которые обвиняют ее в продажности. Как отметила артистка, это ее работа, и она не собирается себя ограничивать. "У меня будет возможность порадовать и родителей, и себя на Новый год", – добавила Настя.