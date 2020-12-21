Сын высказался о тайной свадьбе Авербуха и Арзамасовой

"Папа, рад за тебя и за нас. Счастья!", – написал Мартин в "Инстаграм". Судя по всему, сын 46-летнего хореографа нашел общий язык с 25-летней звездой "Папиных дочек".
Отметим, что знаменитую пару поздравили с бракосочетанием их многочисленные друзья и коллеги. Пожелали долгих лет совместной жизни новоиспеченным мужу и жене Дарья Мельникова, Лика Каширина, Анна Чурина, Илья Глинников, Вадим Галыгин, Нино Нинидзе, Тимур Родригез, Эдгар Запашный, Екатерина Стриженова, Наталья Подольская, Анна Семенович, Алексей Ягудин, Алена Бабенко и многие другие.
Напомним, о свадьбе Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой стало известно 20 декабря. Несмотря на то, что слухи о грядущем событии ходили последние несколько недель, видео с церемонии произвело на россиян эффект разорвавшейся бомбы. Жених и невеста заранее не озвучивали дату бракосочетания, до последнего сохраняя тайну.
Напомним, брак с актрисой стал для Ильи Авербуха вторым. С 1995 по 2004 он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. С Елизаветой Арзамасовой фигурист познакомился десять лет назад, когда она принимала участие в проекте "Лед и пламень" на Первом канале. Позже они встретились в более взрослом возрасте артистки, и между ними возникли нежные чувства.
Как писали "Дни.ру", о романе Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой стало известно в июле этого года. Подробностей о своих отношениях звезды не рассказывают.
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Дочь моя, благославляю тебя на брак
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