"Воздух мой": влюбленные Арзамасова и Авербух прилюдно обменялись нежностями

Артистка опубликовала трогательный пост в личном микроблоге. Знаменитость показала фрагмент выступления Авербуха на льду.
"Воздуха! Много-много воздуха!" С днем рождения, Илюша", - отметила звезда сериала "Папины дочки". Лиза Арзамасова отметила, что существует много значимых слов, которые обесценятся сразу, как только она напишет их в Сети
Илья Авербух отреагировал на пост избранницы. "Воздух мой... Спасибо!" – написал влюбленный фигурист.
Обменивающиеся нежностями знаменитости умилили пользователей Сети. Интернет-обитатели присоединились к поздравлению Авербуха.
Как писали "Дни.ру", слухи о романе звезды сериала "Папины дочки" и известного спортсмена появились минувшим летом. Звезд засняли милующимися за столиком в кафе. Спустя время Лиза Арзамасова и Илья Авербух официально объявили о своих отношениях.
Не так давно в Сети заговорили о тайной свадьбе звезд. Сплетни спровоцировало кольцо, которое заметили на безымянном пальчике Лизы. Илье Авербуху даже пришлось комментировать информацию о бракосочетании.
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