Буду лично петь "Ягоду-малину": Фирсов вступает в наследство Легкоступовой

Российская певица Валентина Легкоступова умерла летом этого года. Незадолго до своей смерти она в третий раз вышла замуж. Ее супругом стал яхтсмен Юрий Фирсов. Правда, такой выбор никому из окружения певицы не понравился. Теперь родные певицы подозревают вдовца в ее смерти.



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