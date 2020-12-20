"Ничего не может быть хорошо": Страшный инсульт стал для Бузовой началом суровой борьбы

Совсем недавно в эфир "Первого канала" вышел выпуск программы о звездах шоу "Ледниковый период", одной из которых является Ольга Бузова. Гости передачи вспомнили о страшном инсульте, который перенесла младшая сестра певицы Анна. Неожиданный приступ, который произошел с девушкой, очень сильно повлиял на мировоззрение и состояние Ольги Бузовой.
"Ничего не может быть хорошо, когда с 32-летней девочкой происходит такой страшный момент.", – заявила поп-дива. Она уверена, что борьба за здоровье и счастье сестры для нее только началась. Сейчас Ольга Бузова и члены ее семьи прилагают необходимые усилия для того, чтобы помочь Анне. Девушка проходит реабилитацию, так как после инсульта она не могла разговаривать и полноценно двигаться.
Участие на шоу "Ледниковый период" помогло певице выразить свою любовь к больной родственнице. По словам ее матери, она вкладывала в ледовые номера чувства к сестре. Ольга Бузова призналась, что известие об инсульте Анны принесло для нее внутренние переживания и физическое изнеможение. Однако, несмотря на трудности, она тренировалась на льду с прежним усердием. "Меня можно было просто выносить", – сообщила Ольга Бузова о себе, говоря о телесном и душевном недомогании.
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