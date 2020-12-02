Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Среда
2 декабря
Лента новостей
18:19
Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги
18:07
Молодая жена Эрнста: Пора безудержного веселья и шумных вечеринок для меня минула
18:00
Волочкова предстала в объятиях загадочного красавца
17:55
"Поволжский маньяк" признался в зверствах над женщинами
17:36
"Собака лает": Макаревич рассказал о травле из-за непризнания Крыма
17:34
Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса
17:28
"Почему без маски?": Бледанс возмутила россиян своим поведением в театре
17:17
"Это слишком сурово": ломанувшихся на перевал Дятлова туристов предупредили о смертельной опасности
17:15
Врач назвал опасный для жизни ПП-продукт
17:14
Бузова с Загитовой взялись за руки и взорвали сеть
17:03
Стоит миллионов 50: вдова бьется за установку грандиозного памятника Этушу в центре Москвы
17:03
Народ в шоке от наплевавшей на традиции Елизаветы II
17:02
Россияне могут остаться без новогодних игрушек
16:48
"Дни.ру" раздают подарки: электрическая зубная щетка и набор от Gillette
16:35
"Как из концлагеря": Гагарина ужаснула жилистым телом в купальнике
16:34
Лукашенко пригрозили санкциями за отказ выполнять договоренности с Путиным
16:33
Почему Мария Куликова много лет прячет любимого
16:28
Смерть в прямом эфире: беременная девушка умерла на стриме блогера
16:10
Обезображенный побоями Павел Прилучный ушел из больницы
16:05
"Люди с фигой в кармане": окружение может предать Лукашенко
15:57
Ефремов не собирается выпрашивать у Путина пощады
15:46
В кого превратился единственный наследник Эвелины Хромченко
15:27
Партнер Кудрявцевой подал на развод
15:24
Неделя на ИВЛ: стали известны обстоятельства смерти Плотникова от коронавируса
15:12
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
14:54
Был бы не против: бывший муж Гагариной засмотрелся на выпускницу "Фабрики звезд"
14:43
"Разрушенная личность": известная певица резко высказалась о муже Легкоступовой
14:37
На фаворитку Градского подали в суд за спущенную маску
14:35
В Оренбургской области при пожаре погибли три ребенка
14:30
Брак, заключенный в аду: союз принца Чарльза и Дианы был обречен на провал
14:27
Потратил время впустую: Корчевников кусает локти из-за досадной ошибки
14:19
Россиянам предложили экономить на подарках из-за роста цен на "Оливье"
14:13
Проклова взбудоражила народ снимком с молодым красавцем
14:08
Украинский чиновник устроил пьяный дебош в турецком отеле
14:02
Внешний враг у границ: Лукашенко обеспокоен военной активностью США
13:55
Пенсионерам пообещали новую выплату к Новому году: кто получит деньги
13:49
С треском провалившуюся Асмус умоляют вернуться к Харламову
13:44
Подруга знаменитого российского блогера умерла в прямом эфире
13:42
Известный актер присылает сестрам Арнтгольц неприличные сообщения
13:32
"Онкология никого не щадит": вдову известного актера съел рак
13:17
В Удмуртии при разборе ветхого дома погиб рабочий
13:14
Брюки рвутся от желания: нарядившийся в женское Билан возбудился донельзя
13:12
Можно ли в магазин без маски – ответил Верховный суд
13:06
Скончалась звезда "Собачьего сердца" Борис Плотников
13:03
"Как эта штука работает?": заявившая о смене пола известная актриса взбудоражила народ
13:00
Эксперт раскрыл подноготную письма Ефремова с раскаянием
12:45
Разъяренная фанатка напала на Якубовича: Наклонилась и задрала юбку на голову
12:32
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко
12:28
Сделано заявление о лишении принца Гарри всех титулов
12:27
"Может чего-то не хватить": опоздавшие к столу дети Климовой остаются ни с чем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет развития": с треском провалившейся Бузовой дали под дых
Вероятно, убили тяжелой гантелей: вскрылись страшные обстоятельства смерти Легкоступовой
Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева
Политолог: Россия и Европа поставили Лукашенко перед выбором
Шепелев покинул Москву без объяснения причин
Неожиданное фото Кабаевой после слухов о родах всполошило народ
Шоу-бизнес
Стоит миллионов 50: вдова бьется за установку грандиозного памятника Этушу в центре Москвы

Стоит миллионов 50: вдова бьется за установку грандиозного памятника Этушу в центре Москвы

Владимир Этуш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
6 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося актера и педагога Владимира Этуша. К этому времени на пересечении Спиридоньевского переулка и улицы Спиридоновка, где и жил артист, должен появиться памятник ему. Проект будущего грандиозного монумента сейчас обсуждается общественностью.
прочитано 657 раз

Комиссия по монументальному искусству Московской городской Думы сообщила, что "финансирование работ по созданию памятника, включая художественно-архитектурное и рабочее проектирование, разработку проектно-сметной документации, изготовление монумента в долговечных материалах, производство строительных работ по возведению объекта и проведение церемонии берет на себя религиозная организация ортодоксального иудаизма – Московская Марьинорощинская Еврейская община".

ПО ТЕМЕ

"Потрясающее сходство!": люди поздравляют счастливую вдову Этуша

 Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

Дело в том, что Этуш – чистокровный еврей. Его отец – Абрам Шахнович Этуш – до Октябрьской революции был коммивояжером, в годы НЭПа – владельцем небольшого галантерейного цеха. Мать – Раиса Годиевна Шмульян – работала кассиром в фотоателье.

Фото: presnyamo.ru

На подобное изваяние, как говорят эксперты, сегодня надо собрать не менее 50 миллионов рублей. Примерно столько обойдется бюджету и памятник Иосифу Кобзону, который в ближайшее время должен появиться в Оружейном переулке столицы. Открытый в 2017 году в том же районе, на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц, памятник оружейнику Михаилу Калашникову стоил 35 миллионов.

У бедной вдовы Этуша таких больших денег, конечно, нет. Хотя половину стоимости мемориальной доски на доме Владимира Абрамовича, которую открыли осенью, она оплатила самостоятельно. Поэтому очень кстати оказалось предложение столичных евреев взять на себя оплату памятнику своему знаменитому сыну.

Сегодня вдова актера Елена Этуш бьется за то, чтобы памятник все-таки появился. У себя в социальных сетях она активно призывает слать письма, делать репосты и всячески поддерживать установку в городе этого монумента.

Автор: 2 декабря 2020, 17:03 Источник: facebook.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Вдове очень хочется из ничего стать вдовой очень значимого человека столицы. Ну был Этуш фронтовиком,неплохим актером...,но памятник ему в центре Москвы - это перебор.
Гость
Ответить
Ну, положим, Этуш то воевал не на Ташкентском фронте, а на реальном-Кавказском. Товарищ Саахов заслужил.
1

Популярные темы форума

Политика

Внешний враг у границ: Лукашенко обеспокоен военной активностью США
Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко
Эксперт о "перехвате" Лукашенко разговоров европейских политиков: Верит всему из-за страха
Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева

Шоу-бизнес

Стоит миллионов 50: вдова бьется за установку грандиозного памятника Этушу в центре Москвы
Народ в шоке от наплевавшей на традиции Елизаветы II
"Как из концлагеря": Гагарина ужаснула жилистым телом в купальнике
Обезображенный побоями Павел Прилучный ушел из больницы

Проишествия

В Казани задержали предполагаемого "поволжского маньяка"
Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Потратил время впустую: Корчевников кусает локти из-за досадной ошибки

Телеведущий проявил откровенность

Политика

Эксперт о "перехвате" Лукашенко разговоров европейских политиков: Верит всему из-за страха

Доверчивости Батьки дали объяснение
Шоу-бизнес

"Как из концлагеря": Гагарина ужаснула жилистым телом в купальнике

Изможденное тело певицы повергло в шок
Шоу-бизнес

Был бы не против: бывший муж Гагариной засмотрелся на выпускницу "Фабрики звезд"

Фотограф хочет новых отношений

Гороскоп

Гороскоп на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года
Гороскоп на декабрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+