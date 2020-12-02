Брюки рвутся от желания: нарядившийся в женское Билан возбудился донельзя

Диме Билану скоро исполнится 39 лет. Но он выглядит очень юно – голый и в одежде, мужской и даже женской. Очередные фото, которые появились в сети, лучшее тому подтверждение.

Есть прекрасный анекдот. Голый мужик вышел из ванной комнаты, встал перед зеркалом, стал крутиться, рассматривая себя и возбудился. "Тихо, тихо, лежи, свои", – сказал он вслух. Дима Билан эту шутку воплотил в реальности.

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На кадрах, которые сейчас гуляют в Интернете, певец натягивает на себя сексуальный обтягивающий блестящий дамский топ. И, видимо, процесс так понравился молодому исполнителю, что брюки стали напрягаться в самом интересном месте. Внушительная мужская суть артиста проявилась в полную мощь.

Оценили желающие и тело Димы без женского топика. Не атлет, но ужас как хорош! Билан прекрасен и в женской, и в мужской одежде, и без оной. "Когда мамка ушла на работу и теперь без палева можно гонять в ее одежде и косплеить (перевоплощаться в различные роли – Прим. ред.) Spice Girls (британская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году)" – в шутку подписали публикацию ее авторы в Телеграм-канале.

Когда и кем были сделаны эти причудливые кадры – неизвестно. Но, судя по красным волосам артиста, которые стали таковыми недавно, фотографии свежие. Теперь поклонники волнуются – ходит ли Дима в женских вещах дома или он наряжался для какого-то проекта лишь единожды.