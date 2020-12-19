Навка рассекретила подробности жизни с Песковым

45-летняя раскрыла трогательные подробности отношений со мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Фигуристка неизменно демонстрирует идиллию в паре с высокопоставленным чиновником





По словам Татьяны Навки, во время знакомства ее будущий супруг не знал, что она является спортсменкой. Песков не интересовался фигурным катанием, но после свадьбы стал преданным фанатом своей избранницы и этого вида спорта.



Знаменитость рассказала, что сейчас Дмитрий Песков ходит на все ее спектакли, во всем поддерживает и гордится. Но больше всего Татьяна Навка рада тому, как пресс-секретарь президента ведет себя дома. Звезда льда говорит, что, окажись она перед Владимиром Путиным, поблагодарила бы президента за такого хорошего мужа.

Олимпийская чемпионка призналась, что и мечтать не могла о таком любящем и заботливом мужчине. Татьяна Навка отметила, что Дмитрий Песков потрясающий отец. В свободное время пара посещает театры, кино, катается на коньках и лыжах, ходит в баню.

По словам Татьяны Навки, муж любит заниматься хозяйством. "Настоящий мужчина. Настоящий муж. Он может все, у него золотые руки", – похвасталась фигуристка.

Напомним, в мае Татьяна Навка и Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Фигуриста довольно быстро справилась с китайской инфекцией, а вот ее супругу потребовалось чуть дольше времени на восстановление.

