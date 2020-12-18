Дочь Легкоступовой в отчаянии: вопрос о возбуждении дела не двигается с мертвой точки

В письме Александру Бастрыкину дочь Валентины Легкоступовой рассказала, что яхтсмен Юрий Фирсов, который был женат на певице всего несколько месяцев, делает все, чтобы уголовное дело не было заведено. Мол, вдовец артистки распространяет слухи, делая заявления в СМИ.
Спустя несколько дней глава СК отреагировал на просьбу Анэтты Бриль. Бастрыкин будет контролировать расследование обстоятельств смерти ее матери. Кроме того, Александр Иванович поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Андрею Стрижову подключиться к процессу.
Дочери Легкоступовой также помогает адвокат Сергей Жорин, который не раз выигрывал скандальные судебные процессы. По словам юриста, гематомы на теле артистки вполне могут указывать на то, что она подверглась физическому насилию, из-за чего потеряла сознание и умерла.
Впрочем, Анэтта Бриль и не рассматривает другие версии. Она убеждена, что к смерти Валентины Легкоступовой причастен Юрий Фирсов. Судя по всему, девушка готова пойти на все, чтобы привлечь к ответственности яхтсмена.
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