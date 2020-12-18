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Шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой в отчаянии: вопрос о возбуждении дела не двигается с мертвой точки

Дочь Легкоступовой в отчаянии: вопрос о возбуждении дела не двигается с мертвой точки

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валентина Легкоступова скончалась четыре месяца назад. При каких обстоятельствах умерла артистка, незвестно до сих пор, именно поэтому ее дочь Анэтта Бриль, доведенная до отчаяния, обратилась к главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину.
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В письме Александру Бастрыкину дочь Валентины Легкоступовой рассказала, что яхтсмен Юрий Фирсов, который был женат на певице всего несколько месяцев, делает все, чтобы уголовное дело не было заведено. Мол, вдовец артистки распространяет слухи, делая заявления в СМИ.

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Спустя несколько дней глава СК отреагировал на просьбу Анэтты Бриль. Бастрыкин будет контролировать расследование обстоятельств смерти ее матери. Кроме того, Александр Иванович поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Андрею Стрижову подключиться к процессу.

Дочери Легкоступовой также помогает адвокат Сергей Жорин, который не раз выигрывал скандальные судебные процессы. По словам юриста, гематомы на теле артистки вполне могут указывать на то, что она подверглась физическому насилию, из-за чего потеряла сознание и умерла.

Впрочем, Анэтта Бриль и не рассматривает другие версии. Она убеждена, что к смерти Валентины Легкоступовой причастен Юрий Фирсов. Судя по всему, девушка готова пойти на все, чтобы привлечь к ответственности яхтсмена.

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Автор: 18 декабря 2020, 12:13 Источник: Следственный комитет РФ ✓ Надежный источник
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"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

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