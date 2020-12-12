На сцену не выйду: Лобода закатила скандал на "Золотом граммофоне"

Незадолго до начала концерта грянул скандал. Лобода узнала, что в номере Мари Краймбрери, которая заявлена в середине концерта, должна была быть на сцене ванна. И это логично, ведь песня называется "Пряталась в ванной".
Но проблема в том, что у Светланы Лободы тоже должна была стоять ванна – такая задумка и режиссура. И уступить или переделать концептуаьный номер она принципиально не захотела. "На сцену не выйду!" – заявила она. И со скандалом покинула ВТБ-арену.
Организаторы премии говорят, что не ожидали такой реакции артистки. И считают, что она всех очень подвела, отказавшись от компромисса. В первую очередь, пострадали зрители...
Напомним, "Золотой граммофон" – единственная премия этого года, на которой можно было увидеть и услышать Лободу. На состоявшихся в начале декабря "Песне года" и "Виктории" этой титулованной артистки не было. Но, увы, теперь и "Граммофон" остался без нее, а звезда – без очередной статуэтки...
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