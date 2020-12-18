"В мозг эти чипы повставлять": интеллектуальные способности Бони и Сафина подвергли сомнениям

Виктория Боня, Марат Сафин, Никита Михалков и многие другие звезды периодически заявляют, что на самом деле коронавирус придуман мировым правительством с целью чипировать все население земли. Некоторые смеются над утверждениями, но другие верят. Блогер Рустам Солнцев вместе с психологом попытался разобраться, зачем публичные персоны транслируют подобные идеи в массы.

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