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18 декабря
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"В мозг эти чипы повставлять": интеллектуальные способности Бони и Сафина подвергли сомнениям

Виктория Боня. Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Виктория Боня, Марат Сафин, Никита Михалков и многие другие звезды периодически заявляют, что на самом деле коронавирус придуман мировым правительством с целью чипировать все население земли. Некоторые смеются над утверждениями, но другие верят. Блогер Рустам Солнцев вместе с психологом попытался разобраться, зачем публичные персоны транслируют подобные идеи в массы.
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Шоумен считает, что Виктории Боне еще можно сделать поблажку, потому что она одинокая женщина, которая, вероятно, таким образом хочет привлечь к себе внимание. При этом журналист не понимает, откуда подобные мысли появились у Марата Сафина, прославленного в прошлом теннисиста. "Это какой-то угар? Какой-то прикол? Желание привлечь к себе внимание? Или он и правда так думает?" – удивляется Рустам Солнцев.

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Психолог отметила, что, судя по его интервью, спортсмен действительно верит в то, что говорит. "Это все еще нужно людям преподнести, приукрасить, напугать, в мозг эти чипы повставлять", – говорит Юлия Карандина. При этом специалист добавила, что не может назвать ковид-диссидентов глупыми людьми. "Скорее, поступают они глупо сейчас", – считает психолог.

По мнению Рустами Солнцева, Никита Михалков, в интеллектуальных способностях которого сомневаться точно не приходится, преследует свои интересы, пытаясь угодить и нашим, и вашим. "У него там своя игра под шестым номером. Пытается нас всех запутать", – считает блогер.

Шоумен предположил, что Виктория Боня занимается запугиванием масс от безделья, плюс получая удовольствие от внимания публики. Как отметила психолог, рано или поздно пандемия пойдет на спад, однако пока звездным ковид-диссидентам выгодно реагировать на всеобщую панику.

"Я не вижу страха безумного, но есть какая-то истерическая линия, которую они транслируют людям. Это истерия самая настоящая", – говорит Юлия Карандина.

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Автор: 18 декабря 2020, 01:58 Источник: Ютуб-канал Рустама Солнцева ✓ Надежный источник
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Как живет Марат Сафин

комментарии

Ответить:

http://nah.uy/meseko
Ответить
Зацените мою влажную киску, полайкай мои голые фоточки! ссылка сверху --
Гость
Ответить
Плевать на их( этих двух клоунов) мнение.
1

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