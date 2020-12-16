Тряхнет стариной: стало известно о контакте Пугачевой с известным композитором

Воронина отметила, что раньше уже работала с артисткой – над песней "Мой друг". Как говорила сама исполнительница, эта композиция смогла заменить хит "Не отрекаются, любя".
Как вспоминает поэтесса, в декабрьском концерте Аллы Пугачевой в 2019 году песня стала основной в ее выступлении. Тогда Примадонна лично пригласила Воронину на свой вечер. Теперь у композитора появился шанс повторить былой успех и создать новый хит для звезды.
Недавно состоялась творческая встреча знаменитости и автора песен. По словам Виктории Ворониной, у них есть определенные творческие планы. "Это, конечно, определенная работа над музыкальным материалом", – поделилась поэтесса.
Так что поклонники могут радоваться: вскоре 71-летняя Алла Пугачева, тряхнув стариной, родит новое детище в союзе с известным композитором. Говорить о сроках выхода новой песни Примадонны тоже пока рано. По словам Ворониной, все будет зависеть от того, как решит сама певица. "Главное, чтобы ей все нравилось", – отметила поэтесса.
Виктория Воронина добавила, что сейчас певица прекрасно выглядит. Алла Пугачева полна сил и готова удивлять публику.
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