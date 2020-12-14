Превратился в старика: Дмитрий Певцов шокировал изменениями во внешности

Дмитрий Певцов нацепил небрежную седую бороду и парик ради образа старика в спектакле "Лавр". Внешность актера настолько изменилась, что зрители смогли узнать его только по голосу. Артист исполняет сразу три роли в постановке.
В спектакле также задействован ведущий капитал-шоу "Поле чудес", народный артист России Леонид Якубович. Он предстал в образе старца Никандра. Кроме него, на сцену вышли Алиса Гребенщикова и Евгений Кананыхин.
В постановке "Лавр", как и в одноименном романе Евгения Водолазкина, речь идет о молодом человеке Арсении. Он становится хорошим врачом, который лечит людей руками. Однажды парень влюбляется в девушку по имени Устина. Она нуждалась в помощи Арсения, но он не смог ее спасти.
Находясь в поисках смысла жизни и странствии, молодой человек познает мир. Пережив некоторые события, он становится еще одним русским святым.
Помимо Дмитрия Певцова, Леонида Якубовича и других упомянутых актеров в спектакле принимает участие собаковолк по кличке Джин. Это животное даже снимали в кино. На счету Джин порядка 20 ролей.
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