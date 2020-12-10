Почему Александр Домогаров запирается в доме за глухим забором

По словам артиста, он живет в загородном доме за высоким забором. Его особняк охраняют две собаки. Александр Домогаров стал неисправимым домоседом. Эта особенность открылась в артисте 14 лет назад.
Если перерыв межу съемками длится более двух дней, Домогаров превращается в затворника. Александр отметил, что родные стены его "обволакивают" и "мягкой лапой укладывают на диван". Актер кино и сериалов полагает, что такое его поведение продиктовано звездами, ведь он Рак по гороскопу. Домогаров нуждается в ракушке, в которой можно от всех отгородиться, запереться на семь замков.
Дома артист не чувствует себя одиноким. Актер любит находиться наедине с самим собой.
Отметим, что весенний карантин Александр Домогаров, по слухам, провел с 35-летней возлюбленной, танцовщицей Татьяной Степановой. Девушка на время переезжала в дом знаменитости. В середине ноября 57-летний артист и его избранница вместе вышли в свет. Александра и Татьяну видели на премьере.
Ранее в интервью Александр Домогаров говорил, что заводить серьезные длительные отношения не планирует. Четыре брака для артиста достаточно.
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