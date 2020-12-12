"Творил эту жизнь": Чурикова оплакивает умершего Гафта

Актриса упомянула, что Валентин Иосифович отличался уникальным мировоззрением. По словам Чуриковой, у Гафта были тысячи талантов, о которых многие даже не знали.
Звезда киноленты "Чародеи" всегда находила время для душевных разговоров со своими театральными партнерами. Вот и Инне Михайловне выпала честь несколько лет подряд сотрудничать с именитым артистом.
"Общение с ним – всегда праздник. Он всегда вызывал огромное доверие. Он был прекрасным партнером. Жаль, что такие породистые и необходимые люди уходят. Он творил эту жизнь", – откровенно заявила Чурикова.
Близкие друзья Гафта отмечали, что он всегда творил в каком-то космическом пространстве. В голове Валентина Иосифовича пересекалось сразу несколько сюжетов и персонажей. Его работа была настоящим ориентиром для творческих людей.
Прослужив несколько десятков лет в театра "Современник", режиссер стал звездой колоссального масштаба. Он заслужил не только ведущие роли в многочисленных спектаклях, но и признание зрителей.
Напомним, Валентин Гафт скончался из-за инсульта. Об этом сообщила супруга артиста. Сейчас решается вопрос об организации траурной церемонии. Известно, что прощание пройдет в стенах столичного театра.
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