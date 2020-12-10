Тест на знание песен Аллы Пугачевой

Певица оказала огромное влияние на становление музыкальной культуры в России. На счету знаменитости более двадцати сольных пластинок. Альбомы с песнями Аллы Пугачевой издавались в России, Болгарии, Финляндии, Германии, Польше и многих других странах.
В свой 71 год Примадонна продолжает вести активную творческую деятельность. Она появляется на телепередачах и работает с молодыми артистами. "Дни.ру" предлагают читателям вспомнить главные песни Аллы Пугачевой.
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