Искаженное маской лицо Корчевникова вызвало шок

Все дело в том, что знаменитость сняли на видео с использованием популярной маски из "Тик-Тока". Лицо телеведущего исказилось настолько, что стало напоминать детское. Кажется, будто на кадрах Борису Корчевникову едва исполнилось восемь лет. Выглядит все это комично, учитывая, что тело осталось без изменений.
Поклонники с восторгом восприняли шутку звезды. Многие отметили, что, судя по всему, в детстве Борис Корчевников был очень красивым. Некоторые и вовсе подумали, будто телеведущий показал им видео из прошлого.
"Какой солнечный и глаза добрые (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Вас сынок уже мог быть такого возраста!", "Борис это вас так загримировали? Вот будет выглядеть ваш сын. Мне нравится", "Боречка, какой Вы хорошенький", "Какой-то эксперто патронус прям произошел", "Не поняла сразу что за мальчик у меня в ленте", "Машина времени сломалась. 😀 Сначала подумала, какой хорошенький ребенок, но что-то не то", – написали в комментариях.
Напомним, ранее Борис Корчевников рассказал, что переболел коронавирусом. По словам артиста, в больнице он провел всего дней десять, и врачи быстро поставили его на ноги. Однако последствия вируса оказались серьезными – телеведущий очень долго чувствовал себя обессиленным.
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