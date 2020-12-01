"Началось безумие": Баста откровенно о сложных отношениях с Гуфом

Когда-то Баста и Гуф были настоящими друзьями. Но их отношения испортились из-за работы. Например, в 2019 году Алексей Долматов заявил, что получал угрозы от Василия Вакуленко, который был против его ухода из лейбла "Газгольдер". Якобы исполнитель хита "Сансара" заставлял друга остаться в продюсерском центре с помощью своих "братков".
В беседе с Ксенией Собчак Вакуленко признался, что бережно относится к Долматову, поскольку понимает: тот сталкивался с психическими заболеваниями, употреблял наркотические вещества. По словам Басты, он и его команда сделали для Гуфа то, что никто никогда не делал, но "братков" не созывали.
Также Василий рассказал, что после обвинений в угрозах Алексей неоднократно просил его написать бит для трека. Гуф извинялся за сказанные ранее слова и пытался возобновить дружбу. Вакуленко не держит обиды на Долматова, потому что признателен ему.
"Очень благодарен ему (Гуфу – Прим. ред.) за то, что когда только приехал в Москву, он хорошо ко мне отнесся", – сказал Баста.
Но Василий все-таки мог обидеться на Алексея, потому что в этой истории были не только обвинения в угрозах. Например, Гуф, по словам Басты, неоднократно саботировал концерты, организованные "Газгольдером". "Началось безумие", – вспомнил Вакуленко, говоря о том времени.
Просьбы Долматова после скандала Вакуленко назвал московской наглостью. Баста до сих пор считает, что Гуф был бы очень успешным, если бы продолжил сотрудничество с "Газгольдером". Несмотря на поведение, Долматов остается очень талантливым человеком, считает исполнитель хита "Не болей".
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