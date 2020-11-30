Рэпер Баста ответил на нападки из-за концертов во время пандемии коронавируса

Музыкант уверен, что негатив вокруг него разжигают те, кто не смог собрать залы. В своем инстаграм-аккаунте рэпер Баста поблагодари зрителей, которые пришли на его концерты в Ледовом дворце в выходные.
"Мы готовились к этому концерту, потому что провести его в соответствии со всеми правилами безопасности – задача непростая, и мы с ней справились. Все требования перечисленные в постановлении губернатора, соблюдены", – отметил исполнитель. Он заверил, что все уведомительные и разрешительные письма и документы были подписаны в городских структурах.
Что касается заполняемости зала, то она не более 50%. Кроме того, на концертах не было билетов без мест, не было и танцевального партера.
По словам рэпера Басты, всем, кто пришел без масок, на входе они выдавались бесплатно. В фойе Ледового дворца были санитайзеры и другие средства защиты. "Наше мероприятие стало комом в горле у некоторых организаторов, которые не нашли в себе силы и профессионализма подготовиться должным образом в соответствии с новыми правилами", – считает певец.
Рэпер Баста напомнил, что в октябре и ноябре в Санкт-Петербурге состоялось не одно многотысячное мероприятие. Так, выступили с концертами Валерий Меладзе, группы "Алиса" и "Би-2", кроме того, прошли спортивные матчи СКА и "Зенита". По словам артиста, все они показали, что при соблюдении правил безопасности подобные массовые мероприятия могут проводиться. В завершение своего видеообращения рэпер Баста отметил, что решение прийти на концерт каждый человек принимает для себя самостоятельно.
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