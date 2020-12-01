Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Вторник
1 декабря
Лента новостей
08:16
Дочь рассказала о судьбе "потерянного" праха Легкоступовой
06:03
Навка встала грудью на защиту неудачливой Бузовой
04:05
"Вам по пути": Дубцову уличили в романе с бывшим
02:01
"Это такой позор": Кабаева вылетела из дома отсидевшего мужа
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 декабря 2020 года
23:12
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года
22:02
Атака акулы на дайвера попала на видео
21:57
Звезда шоу "Дом-2" Ирина Пингвинова родила дочь
21:41
"Прям слюни потекли": народ ахнул от моложавой матери Водонаевой
21:29
Рейс из Екатеринбурга в Китай закрыли из-за коронавируса
21:15
Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после аквапарка
20:48
Известный врач умер в Екатеринбурге
20:45
Пугачеву назвали лукавой бабой
20:16
Рэпер Баста ответил на нападки из-за концертов во время пандемии коронавируса
20:09
Пенсионер расстрелял родственников из-за гаража
19:42
Новое тату на лице и филлеры: что сделал с собой Элджей
19:39
Аршавин публично унизил сына-футболиста от Барановской
19:24
В Брянской области мужчина до смерти запытал девушку
19:09
Изменение функций головного мозга: выявлены новые последствия коронавируса
19:07
Кто лишится пенсии с 1 января 2021 года
19:05
Пережившая предательство близкого человека Боня решилась на крайние меры
18:46
В России упростят получение выплат на детей
18:43
Объявлено имя нового президента Федерации биатлона Москвы
18:41
"Лицо все помятое": Брухунова показала два кольца на безымянном пальце
18:32
Названо условие ухода коронавируса из России
17:55
Вскрылись подробности смерти сотрудника ФСО в Кремле
17:49
"Пришел бы он в театр": вдова Табакова Зудина поплакалась на жизнь после смерти мужа
17:48
Звезде "Бумера" с разбитым лицом потребовалась помощь медиков
17:42
Кейт Миддлтон взвыла из-за истерик детей
17:36
Шаляпин готов отобрать у Якубовича "Поле чудес"
17:07
Объявлено об уходе Елизаветы II
17:01
"Это сделала женщина": Валентина Титова разоблачила убийцу своего мужа
16:53
"Один из самых безграмотных ведущих": Малахова ткнули носом в ошибки
16:38
Тодоренко разрыдалась из-за ухода Топалова
16:34
Политолог: Россия и Европа поставили Лукашенко перед выбором
16:30
Судящаяся за алименты с Аршавиным Барановская готовится к четвертым родам
16:25
"Дед начал разваливаться": в Сети создали мем о падении 78-летнего Байдена
16:24
Раскрыты баснословные заработки рэпера Басты после скандала
16:22
Известного музыканта Мэрилина Мэнсона вырезали из сериала "Противостояние"
16:03
"Другие дети играют взрослых": Киркоров жестко раскритиковал детский конкурс
16:01
Дзюбу бы сюда: голая 46-летняя Судзиловская поласкала себя перед зеркалом
15:47
Известная актриса о романе мужа с Литвиновой: Месиво помойки
15:43
Мерьем Узерли готова сняться в продолжении сериала "Великолепный век"
15:41
Марина Девятова с семьей лишились квартиры
15:30
"Вы ничего не перепутали?": Баста получил по шапке от Госдумы за концерт в Петербурге
15:11
Ольга Орлова прокомментировала слухи о выгнанном из дома сыне
15:06
"Опять похудела!": Долина в обтягивающем платье шокировала преображением
14:55
Сябитова отказалась от любви с ровесником сына: Не хочу сексуальные отношения
14:52
Гороскоп на декабрь 2020 года
14:41
Работа стоя или сидя: что опаснее для здоровья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"
"Его запомнят старым и больным": Цымбалюк-Романовская об опозорившимся перед смертью Джигарханяне
Чуть не погибла: У Бузовой не сработала страховка на "Ледниковом периоде"
"Вылез как черт из табакерки": эксперт разоблачил Лукашенко
"Старенькая уже": Россияне спутали Пугачеву с мужчиной
Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко
Шоу-бизнес
Дочь рассказала о судьбе

Дочь рассказала о судьбе "потерянного" праха Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Со дня трагической смерти Валентины Легкоступовой прошло почти четыре месяца. Долгое время поклонники певицы гадали, что случилось с ее прахом после кремации. Дочь звезды поставила точку в этих кривотолках.
прочитано 145 раз

С Валентиной Легкоступовой прощались в траурном зале Троекуровского некрополя 20 августа. Ее тело было сожжено и несколько недель оставалось в крематории – родственники не могли определиться, как им распорядиться.

ПО ТЕМЕ

"Оставьте меня в покое, раз не хотите моего счастья": Семенова о конфликте Легкоступовой с детьми

В своих интервью последний муж певицы Юрий Фирсов уверял, что певица ему лично якобы говорила, что в случае ее смерти он должен развеять прах над Тенерифе. Дело в том, что Валентина Легкоступова обожала Испанию. Она прожила в этой стране несколько лет, имела там виллу, а незадолго до смерти проходила собеседование для получения вида на жительства.

Позже представляющий интересы семьи адвокат Сергей Жорин рассказал, что прах поделили на две части – одну для матери артистки, чтобы развеять прах над морем, как хотела сама певица, а вторую родные решили предать земле на Троекуровском кладбище.

Судьба первой половины праха, наконец, решилась. Об этом сообщила дочь звезда Анэтта Бриль. "Его развеяли над Черным морем, в Феодосии, напротив маяка", – рассказала Бриль. Сегодня безутешная мать певицы Галина Ивановна часами сидит на набережной возле того места, где был развеян прах ее любимой дочери и плачет...

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

С Феодосией в жизни Легкоступовой было много связано – она жила тут с трех лет. Потом переехала учиться в Симферополь, а уже оттуда – в Москву. В начале 2018 года певица снова вернулась в Феодосию, где возглавила городской отдел культуры. Летом 2019-го в Феодосии она обвенчалась с Юрием Фирсовым. Ровно через 40 дней после регистрации брака сердце певицы остановилось...

Автор: 1 декабря 2020, 08:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Россия и Европа поставили Лукашенко перед выбором
Белорусский политик: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию с Россией
Венедиктов о планах Лукашенко: Возглавит Белоруссию в качестве премьер-министра
Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко

Шоу-бизнес

Дочь рассказала о судьбе "потерянного" праха Легкоступовой
Навка встала грудью на защиту неудачливой Бузовой
"Вам по пути": Дубцову уличили в романе с бывшим
"Это такой позор": Кабаева вылетела из дома отсидевшего мужа

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Об этом никто не знал": известный режиссер о тайне скончавшегося от рака Клюева

Актер старался скрывать это от коллег

Шоу-бизнес

"Пришел бы он в театр": вдова Табакова Зудина поплакалась на жизнь после смерти мужа

Репертуар театра Табакова поменяли
Шоу-бизнес

Навка встала грудью на защиту неудачливой Бузовой

Артистке с трудом даются танцы на льду
Шоу-бизнес

"Это такой позор": Кабаева вылетела из дома отсидевшего мужа

Он долго молчал

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года
Гороскоп на декабрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+