Дочь рассказала о судьбе "потерянного" праха Легкоступовой

Со дня трагической смерти Валентины Легкоступовой прошло почти четыре месяца. Долгое время поклонники певицы гадали, что случилось с ее прахом после кремации. Дочь звезды поставила точку в этих кривотолках.

С Валентиной Легкоступовой прощались в траурном зале Троекуровского некрополя 20 августа. Ее тело было сожжено и несколько недель оставалось в крематории – родственники не могли определиться, как им распорядиться.

В своих интервью последний муж певицы Юрий Фирсов уверял, что певица ему лично якобы говорила, что в случае ее смерти он должен развеять прах над Тенерифе. Дело в том, что Валентина Легкоступова обожала Испанию. Она прожила в этой стране несколько лет, имела там виллу, а незадолго до смерти проходила собеседование для получения вида на жительства.

Позже представляющий интересы семьи адвокат Сергей Жорин рассказал, что прах поделили на две части – одну для матери артистки, чтобы развеять прах над морем, как хотела сама певица, а вторую родные решили предать земле на Троекуровском кладбище.

Судьба первой половины праха, наконец, решилась. Об этом сообщила дочь звезда Анэтта Бриль. "Его развеяли над Черным морем, в Феодосии, напротив маяка", – рассказала Бриль. Сегодня безутешная мать певицы Галина Ивановна часами сидит на набережной возле того места, где был развеян прах ее любимой дочери и плачет...

С Феодосией в жизни Легкоступовой было много связано – она жила тут с трех лет. Потом переехала учиться в Симферополь, а уже оттуда – в Москву. В начале 2018 года певица снова вернулась в Феодосию, где возглавила городской отдел культуры. Летом 2019-го в Феодосии она обвенчалась с Юрием Фирсовым. Ровно через 40 дней после регистрации брака сердце певицы остановилось...