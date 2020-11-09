"Ханжество и мракобесие": Козловский вскипел из-за шумихи вокруг интимного видео Дзюбы

Репутация футболиста
оказалась под угрозой после скандала с интимным видео. Незадолго до выхода на
поле главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил миру о своем
решении лишить Дзюбу капитанской повязки и не вызывать на ноябрьские матчи. Тем
же вечером Дзюба обратился к поклонникам и друзьям со словами благодарности за
понимание и поддержку.
Обнаженные фото, как многие звезды отечественного шоу бизнеса, Данила выкладывать не стал. Однако он опубликовал историю с фотографией спортсмена и подписал выше красным цветом: "Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!".
Напомним, Данила Козловский не так давно сам стал участником громкого скандала. Жительница Санкт-Петербурга подала на актера в суд из-за травмы, нанесенной ей во время спектакля.
По словам девушки, актер ударил ее металлической флейтой, и она хотела взыскать с Академического малого драматического театра круглую сумму. Итоги события полностью не раскрываются, известно только, что решение девушка изменила, но с Данилой Козловским так и не встретилась.
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